На нардепа Федину и военнослужащую Зверобой завели уголовное дело

Против народного депутата от партии "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащей ВСУ, волонтера Маруси Зверобой, которые попали на видео с пожеланием смерти президенту, возбудили уголовное дело.

Об этом сообщил нардеп от "Слуга народа" Александр Качура на своей странице в Facebook, опубликовав номер дела.

"Передайте кто-нибудь Зверобой и Федине номер уголовного производства относительно их призывов к убийству человека и свержения государственной власти", — написал он.

София Федина и Маруся Зверобой Скриншот из видео

При этом постскриптум Качура добавил, что "продолжение следует".

Как известно, комментируя скандал с Владимиром Зеленским после посещения Золотого Луганской области, где он вступил в перепалку с добровольцами, София Федина и Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента. Они обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Как писал OBOZREVATEL:

Народный депутат София Федина сообщила, что в ее адрес стали поступать угрозы. В частности, все случилось после ее эмоционального выступления, в котором она раскритиковала манеру общения президента Владимира Зеленского с бойцами в Золотом на Донбассе.

Представители партии "Слуга народа" освистали выступление в ВРУ добровольца-медика, ветерана АТО и нардепа от "ЕС" Яны Зинкевич, когда она отвечала на упреки президентской фракции относительно эмоциональной реакции Софии Федины на посещение Зеленским Золотого-4.

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