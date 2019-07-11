Порошенко: реформирование избирательной системы – одно из главных требований Майдана

Реформирование избирательной системы – одно из главных требований Майдана и Революции Достоинства.
Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя принятие нового Избирательного кодекса.
"Принятие Избирательного кодекса – это историческое решение украинского парламента", – написал Порошенко.
Петр Порошенко
Pmg.ua
Он отметил, что кодекс был поддержан благодаря настойчивости председателя Верховной Рады Андрея Парубия и консолидированости демократических сил, в том числе и команды "ЕС".
"Убежден, что Украина, которая сделала избирательный процесс более прозрачным и открытым, стала на шаг ближе к цивилизованной Европе", – подытожил пятый президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет избирателей Украины предложил Верховной Раде следующего созыва внести в Избирательный кодекс несколько принципиальных поправок. В четверг, 11 июля, ВРУ приняла новый Избирательный кодекс.
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