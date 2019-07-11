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Порошенко: реформирование избирательной системы – одно из главных требований Майдана

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Реформирование избирательной системы – одно из главных требований Майдана и Революции Достоинства.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя принятие нового Избирательного кодекса.

"Принятие Избирательного кодекса – это историческое решение украинского парламента", – написал Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Pmg.ua

Он отметил, что кодекс был поддержан благодаря настойчивости председателя Верховной Рады Андрея Парубия и консолидированости демократических сил, в том числе и команды "ЕС".

"Убежден, что Украина, которая сделала избирательный процесс более прозрачным и открытым, стала на шаг ближе к цивилизованной Европе", – подытожил пятый президент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет избирателей Украины предложил Верховной Раде следующего созыва внести в Избирательный кодекс несколько принципиальных поправок. В четверг, 11 июля, ВРУ приняла новый Избирательный кодекс.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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