На съезд "слуг народа" приедет Зеленский: что будут решать

Алексей Титофф Политика 13:14, 31.08.2020 Обновлено: 13:14, 31.08.2020

В понедельник, 31 августа, состоится внеочередной съезд партии "Слуга народа", где представят основных кандидатов на должности глав городов Украины.

Мероприятие пройдет в киевском КВЦ "Парковый", сообщает пресс-служба политсилы. Отмечается, что на съезд партии прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

"На съезде партии "слуг народа" будет принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности мэров областных центров", – говорится в сообщении.

Добавим, что на съезде СН помимо Зеленского ожидают прибытия представителей руководства нашего государства.

На съезд "слуг народа" приедет Владимир Зеленский.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Добавим, что в ЦИК ответили, состоятся ли выборы в прифронтовых районах Донбасса.

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