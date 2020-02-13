На промежуточных выборах в Харькове появился кандидат-двойник против Светличной

В избирательном округе №179 в Харьковской области появился кандидат-двойник экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на своей странице в Facebook. Он уточнил, что кандидата-клона зовут Яна Светличная.

"После объявления об участии в выборах экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной сразу же появилась другая кандидатка, которая имеет одинаковую с ней фамилию и созвучное имя. На сайте НАПК уже опубликована декларацию кандидата-клона – Яны Светличной", – написал он.

Юлия Светличная

Кошель напомнил, что во время прошлых парламентских выборов летом 2019 года власть постоянно заявляла о большом количестве "двойников", которые атаковали ее кандидатов.

"Сейчас точно такую же технологию она применяет уже к своим оппонентам. КИУ обращает внимание Центральной избирательной комиссии на недопустимость практики нечестной борьбы на выборах, возможных попыток манипуляций с целью влияния на результаты голосования и необходимости обеспечения демократического и прозрачного избирательного процесса", – отметил Кошель.

Facebook/Алексей Кошель

Он обеспокоился тем, что накануне местных выборов округ №179 могут превратить в очередную площадку для отработки политических технологий по образцу округа №205 в Черниговской области или выборов городского головы Мукачево в 2004 году.

По мнению генерального директора КИУ, сейчас все зависит исключительно от власти.

Напомним, промежуточные выборы по округу №179 назначены на 15 марта.

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