Почти 25 млн из бюджета: названы нардепы, которым оплатили проезд

Более половины депутатов Верховной Рады за 2018 год получили 24,7 млн гривен компенсации стоимости проезда по Украине.

271 народный избранник получил компенсацию по 90 тыс. гривен каждый. В этот список попали председатель парламента Андрей Парубий, первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид и представитель президента в Раде Ирина Луценко, сообщают Украинские новости.

Верховная Рада 5 канал

Председателю фракции Народный фронт Максиму Бурбаку, председателю фракции Блок Петра Порошенко Алексею Гончаренко, депутатам от БПП Мустафе Найему и Сергею Лещенко также компенсировали стоимость проезда за прошлый год.

Напомним, что в законе "О статусе народного депутата" предусмотрены компенсации проезда для нардепов на всех видах транспорта.

Нардеп Вячеслав Богуслаев из депутатской группы Воля народа, который в 2017 году задекларировал приобретение ценных бумаг на общую сумму 234,7 млн гривен, не стал исключением и получил полную компенсацию за проезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Александр Шевченко задекларировал 0,7 гривен займа от гражданской жены и 1 млн гривен расходов на обучение в Швейцарии за 2017 год.

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