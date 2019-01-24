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Почти 25 млн из бюджета: названы нардепы, которым оплатили проезд

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Более половины депутатов Верховной Рады за 2018 год получили 24,7 млн гривен компенсации стоимости проезда по Украине.

271 народный избранник получил компенсацию по 90 тыс. гривен каждый. В этот список попали председатель парламента Андрей Парубий, первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид и представитель президента в Раде Ирина Луценко, сообщают Украинские новости.

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Председателю фракции Народный фронт Максиму Бурбаку, председателю фракции Блок Петра Порошенко Алексею Гончаренко, депутатам от БПП Мустафе Найему и Сергею Лещенко также компенсировали стоимость проезда за прошлый год.

Напомним, что в законе "О статусе народного депутата" предусмотрены компенсации проезда для нардепов на всех видах транспорта.

Нардеп Вячеслав Богуслаев из депутатской группы Воля народа, который в 2017 году задекларировал приобретение ценных бумаг на общую сумму 234,7 млн гривен, не стал исключением и получил полную компенсацию за проезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Александр Шевченко задекларировал 0,7 гривен займа от гражданской жены и 1 млн гривен расходов на обучение в Швейцарии за 2017 год.

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Персоны
Андрей ПарубийОксана СыроидМустафа НайемИрина ЛуценкоИрина ГеращенкоСергей Лещенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
ПРОСТО ТВАРЮКИ НЕНАЖЕРИ !!!
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Федоров Федор
Федоров Федор
В списке самые щирые пацтреоты)Могли бы оставить в бюджете на нужды "борьбы с ахрессором")
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