Невыполнимое условие: НАТО уличили в двойных стандартах относительно Украины

НАТО ставит странам, стремящимся вступить в Альянс, условие, которое является невыполнимым для Украины. Однако оно распространялось не на все страны.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Николай Белесков. По его словам, речь об отсутствии у стран-кандидатов в НАТО территориальных конфликтов.

"Когда в 1955 году ФРГ принимали в НАТО, формально ФРГ имела территориальный конфликт. ФРГ считала себя представительницей всего немецкого народа и не признавала существование ГДР", – подчеркнул эксперт.

По словам Белескова, фактически у ФРГ на момент вступления в Альянс был территориальный конфликт с ГДР.

"То есть, с одной стороны, такой исторический прецедент есть в НАТО. С другой стороны, когда в 90-х годах стоял вопрос расширения НАТО, проводили соответствующие исследования. Одним из условий называли, что не должно быть территориальных конфликтов у страны-кандидата в члены НАТО. Это одно из принципиальных условий", – добавил он.

"Есть наша правда, как мы видим эту ситуацию. Украина хочет в НАТО, потому что другие альтернативы не сработали в 2014 году. Но на эту ситуацию надо смотреть с точки зрения действующих стран-членов, для которых альянс был создан в первую очередь для обеспечения их безопасности, а не Украины. Они видят эту ситуацию со своей точки зрения", – отметил эксперт.

5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина – НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

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