"На президента это очень давит!" Климкин объяснил истерику Зеленского

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал скандал с президентом Владимиром Зеленским из-за ноты российскому МИД об освобождении моряков.

"Мы не выясняли отношения - мы выразили позиции! Я сказал, что за этим (нотой РФ. - Ред.) стоит. Я считаю, что позиция в этом смысле очень важна. Но любая дискуссия внутри страны, находящейся в состоянии войны, работает только на Кремль. Поэтому я во всех дискуссиях или интервью, наоборот, стараюсь четко сказать, что никакого конфликта внутри страны у нас нет", - сказал он в интервью "Укринформу".

Министр подчеркнул, что международно-правовая позиция Украины в этом контексте у президента есть, она четко высказывается.

"Всех, конечно, заинтересовала эта ситуация, поскольку плохие новости расходятся лучше, чем хорошие, но я не вижу эту новость как плохую, я это вижу, как элемент дискуссии", - добавил он.

Павел Климкин "Цензор.НЕТ"

Также Климкин назвал "истерику" Зеленского не претензией, а эмоциональным элементом.

"Я его очень хорошо понимаю, так как у меня тоже есть эмоция в отношении всех наших ребят, которые находятся в тюрьмах в России или на Донбассе. Для нас это не политическая история - это эмоция, которая постоянно давит. Я прекрасно понимаю, что и на президента Зеленского этот вопрос очень давит. Если бы проблема была в нашей международно-правовой позиции, можно было бы это обсуждать, но ее нет. А относительно эмоций, то они есть у каждого, и это прекрасно! Важно, чтобы это не вредило нашей позиции в войне с Россией", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту РФ о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

В МИД пояснили, что в ноте содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Климкин обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

Министр также заявил, что имел все полномочия действовать без разрешения президента.

В результате конфликта Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть вопрос о дисциплинарном наказании для Климкина.

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