На последнем заседании года Кабмин сделал кадровые перестановки в госструктурах

На итоговом заседании Кабинета министров Украины члены правительства провели кадровые изменения в нескольких государственных структурах, назначив в них заместителей руководителей.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В кадровом блоке на итоговом заседании правительства 28 декабря рассмотрели всего три назначения.

Кабмин согласовал назначение Процько Владимира Владимировича на должность первого заместителя председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.

Члены правительства также дали согласие на назначение Жора Виктора Владимировича заместителем главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кабмин согласовал назначение Щербак Татьяны Васильевны заместителем председателя Киевской областной держадминистрации.

За кадровые вопросы на заседании проголосовали пакетом, без отдельного рассмотрения всех кандидатур.

Кабмин согласовал кадровые назначения Telegram Гончаренко

Как писал OBOZREVATEL, кабинет министров Украины 21 декабря назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики. Решение было принято на экстренном кадровом заседании.

Кроме того, Кабмин на экстренном заседании назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы Украины.