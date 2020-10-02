На первом "живом" саммите Украина-ЕС Зеленский отчитается о реформах

В ОП рассказали, что Зеленский обсудит на саммите Украина-ЕС.

Президент также представит инициативу о создании Крымской платформы.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Украина-Европейский Союз, который пройдет "вживую" в Брюсселе 6 октября.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном формате с начала пандемии COVID-19.

В саммите примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине.

Кроме того, на встрече обговорят сотрудничество между странами в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19.

Отдельное внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.

Также поговорят и об усилении координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, Украина представит лидерам ЕС инициативу о создании Крымской платформы и планирует обсудить пути привлечения ЕС к ее реализации.

Ожидается, что по итогам Самита сторона ЕС подтвердит, что секторальные санкции ЕС против РФ будут оставаться в силе до полного выполнения Минских договоренностей.

"На сегодняшний день у нас есть полная поддержка со стороны ЕС усилий Украины в рамках мирного урегулирования на Донбассе", – подчеркнул Жовква.

По его словам, Украина представит на саммите свои предложения по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в торговой и отраслевой частях.

"Актуальность обновления соглашения обусловлена существенными изменениями в структуре экономик Украины и ЕС с момента, когда велись переговоры о соглашении (2007-2011 года), а также новыми тенденциями в развитии ЕС и прогрессом Украины", – пояснил Жовква.

На полях саммита планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

Также состоится подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, которые предусматривают привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, отношения между Европейским Союзом и Украиной накануне ежегодного саммита усложнились, и напряженность в последние месяцы выросла, а ряд решений украинской власти ставят под удар макрофинансовую помощь ЕС и безвизовый режим.