Переселенцы будут представлять ОРДЛО: в ОП объяснили нюансы перезапуска Минских переговоров

Украинская сторона решила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы на мирных переговорах в Минске.

Об этом в среду, 6 мая, сообщила пресс-служба Офиса президента. Указывается, что руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор на эту тему с политическими советниками лидеров государств-участников "нормандского" формата.

В частности, для ускорения Минского процесса президент Украины подписал указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено. "Мы подняли его до очень высокого официального уровня", – сказал Ермак.

Так, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ был назначен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты – председатели профильных комитетов Верховной Рады.

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Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ переселенцев, которые покинуливременно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей после мая 2014 года. Они выступят как представители ОРДЛО.

Ермак подчеркнул, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.

В то же время руководитель ОП отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований, то есть "Л/ДНР".

Ермак предложил на следующем заседании ТКГ согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", – отметил руководитель Офиса президента.

Он также указал на необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", – сказал Ермак.

"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились [на "нормандском" формате] лидеры в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", – добавил руководитель Офиса президента.

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