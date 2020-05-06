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6 мая • обновлено в 19:17
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Переселенцы будут представлять ОРДЛО: в ОП объяснили нюансы перезапуска Минских переговоров

1.8т
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Украинская сторона решила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы на мирных переговорах в Минске.

Об этом в среду, 6 мая, сообщила пресс-служба Офиса президента. Указывается, что руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор на эту тему с политическими советниками лидеров государств-участников "нормандского" формата.

В частности, для ускорения Минского процесса президент Украины подписал указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено. "Мы подняли его до очень высокого официального уровня", – сказал Ермак.

Так, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ был назначен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты – председатели профильных комитетов Верховной Рады.

Минские переговоры по Донбассу

Минские переговоры по Донбассу

Коллаж

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ переселенцев, которые покинуливременно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей после мая 2014 года. Они выступят как представители ОРДЛО.

Ермак подчеркнул, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.

В то же время руководитель ОП отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований, то есть "Л/ДНР".

Ермак предложил на следующем заседании ТКГ согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", – отметил руководитель Офиса президента.

Он также указал на необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", – сказал Ермак.

"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились [на "нормандском" формате] лидеры в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", – добавил руководитель Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля.

  • 8 апреля была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до праздника Пасхи. Обмен состоялся 16 апреля.

  • Новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидается 14 мая. Уже известен обновленный состав делегации Украины.

  • Ранее Андрей Ермак отметил, что в состав нового консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы войдут исключительно граждане Украины.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске Минские договоренности
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
Офис президента Донбасс переговоры по Донбассу Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Pollak John
Pollak John
Сивуха опять будет заправлять ?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Сами с собой переговариваться собираетесь? Кому интересен ваш междусобойчик и какой от него прок?
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