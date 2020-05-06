Переселенцы будут представлять ОРДЛО: в ОП объяснили нюансы перезапуска Минских переговоров

Украинская сторона решила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы на мирных переговорах в Минске.

Об этом в среду, 6 мая, сообщила пресс-служба Офиса президента. Указывается, что руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор на эту тему с политическими советниками лидеров государств-участников "нормандского" формата.

В частности, для ускорения Минского процесса президент Украины подписал указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено. "Мы подняли его до очень высокого официального уровня", – сказал Ермак.

Так, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ был назначен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты – председатели профильных комитетов Верховной Рады.

Минские переговоры по Донбассу Коллаж

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ переселенцев, которые покинуливременно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей после мая 2014 года. Они выступят как представители ОРДЛО.

Ермак подчеркнул, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.

В то же время руководитель ОП отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований, то есть "Л/ДНР".

Ермак предложил на следующем заседании ТКГ согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", – отметил руководитель Офиса президента.

Он также указал на необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", – сказал Ермак.

"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились [на "нормандском" формате] лидеры в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", – добавил руководитель Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля.

8 апреля была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до праздника Пасхи. Обмен состоялся 16 апреля.

Новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидается 14 мая. Уже известен обновленный состав делегации Украины.

Ранее Андрей Ермак отметил, что в состав нового консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы войдут исключительно граждане Украины.

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