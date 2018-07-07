"На передовой все знают": Порошенко ярко потроллил Тимошенко

Президент Петр Порошенко потроллил лидера фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко из-за ее скандального заявления о том, что власть якобы заинтересована в эскалации конфликта на Донбассе перед предстоящими выборами.

Свою яркую реакцию он изложил в посте с трогательной фотографией украинского солдата Николая Пилькевича, держащего на руках своего ребенка, на персональной странице в Facebook.

"Когда держишь на руках такое сокровище, прекрасно понимаешь, за что борется Украина, почему не сдается, почему не договаривается с врагом о капитуляции. Наши ребята на передовой, в отличие от некоторых политиков, прекрасно знают, кто начал войну, кто ежедневно ведет обстрелы нашей земли, кто уже мечтает о своих танковых колоннах в Нежине, Житомире и Львове", — написал президент.

Он также подчеркнул, что до тех пор, пока такие парни, как Николай Пилькевич, будут выполнять свой воинский долг, украинцы могут быть спокойны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко разозлил россиян своим твитом о том, что Севастополь является украинским городом и над ним еще будет реять украинский флаг.