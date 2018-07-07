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"На передовой все знают": Порошенко ярко потроллил Тимошенко

5.4тЧитать новость на украинском

Президент Петр Порошенко потроллил лидера фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко из-за ее скандального заявления о том, что власть якобы заинтересована в эскалации конфликта на Донбассе перед предстоящими выборами.

Свою яркую реакцию он изложил в посте с трогательной фотографией украинского солдата Николая Пилькевича, держащего на руках своего ребенка, на персональной странице в Facebook.

"Когда держишь на руках такое сокровище, прекрасно понимаешь, за что борется Украина, почему не сдается, почему не договаривается с врагом о капитуляции. Наши ребята на передовой, в отличие от некоторых политиков, прекрасно знают, кто начал войну, кто ежедневно ведет обстрелы нашей земли, кто уже мечтает о своих танковых колоннах в Нежине, Житомире и Львове", — написал президент.

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Он также подчеркнул, что до тех пор, пока такие парни, как Николай Пилькевич, будут выполнять свой воинский долг, украинцы могут быть спокойны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко разозлил россиян своим твитом о том, что Севастополь является украинским городом и над ним еще будет реять украинский флаг.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеАТО на Донбассе
Персоны
Петр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Попрошенко любой ценой старается поднять боевой дух нерабов. Но у него пока не очень получается.
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