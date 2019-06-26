На округе Палицы ''Слуга народа'' выдвинула технического кандидата

В Волынской области пропрезидентская партия "Слуга народа" на округе главы областного совета и соратника олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицы выставила технического кандидата.

Как указано на сайте Центральной избирательной комиссии, Игорь Палица баллотируется в парламент по 22 мажоритарному округу в Луцке. При этом его главным оппонентом от президентской партии будет малоизвестный врач-флеболог Сергей Писачук.

Из официальной биографии на сайте партии указано, что Писачук родился 21 марта 1976 года в пгт Шацк, Волынской области.

"Окончил Ковельское медицинское училище, Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого и интернатуру по общей хирургии в Волынской областной клинической больницы. Врач-флеболог Центра хирургии глаза проф. Загурского. Участвовал в Революции Достоинства, активный участник мероприятий по развитию города Луцка", – говорится в сообщении.

При этом в открытом доступе нет публикаций о какой-либо деятельности Сергея Писачука в Луцке. Его страница в Facebook также не особо активна. В профиле Сергей рекламирует процедуру лазерного лечения варикоза.

Волынский регион — один из базовых для "Слуги народа", ведь по итогам второго тура президентских выборов Владимир Зеленский получил поддержку более 60% жителей области.

Профиль кандидата на сайте партии

Сергей Писачук Facebook

При этом его основным оппонентом партии является не рядовой кандидат, а влиятельный чиновник — глава областного совета Игорь Палица. Его связывают длительные дружеские и бизнес-отношения с Игорем Коломойским. Палица возглавляет ряд компаний днепропетровского бизнесмена — "Укрнафта", "Нефтехимик Прикарпатье" и другие.

Профиль Игоря Палицы на сайте ЦИК

Игорь Палица

А олигарха уже давно ассоциируют с ближайшим окружением нынешнего президента Владимира Зеленского, что могло повлиять на регистрацию на округе Палицы откровенно слабого кандидата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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