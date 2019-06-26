"Слуга народа" выдвинула на "округе Грановского" в Харькове блогера с двойным гражданством

По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер из Днепра и гражданин Израиля Александр Куницкий (Zpsanek).
Об этом пишет издание "Цензор.НЕТ", публикуя разоблачающие документы. Речь идет о предоставленной израильским Ведомством по вопросам корпораций выписке о залоге имущества гражданина Израиля Александром Куницким. По этому же округу баллотируется нардеп Александр Грановский.
Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.
Александр Куницкий
"Цензор.НЕТ"
Журналисты уже обратились в МВД с просьбой подтвердить данную информацию. Сам Куницкий гражданство Израиля опровергает. По поводу своего баллотирования, он также не ответил утвердительно.
"Нет, это не так. Знаю, что у одного из кандидатов, который баллотируется в Харькове, есть румынское гражданство", – сказал он, отметив, что речь идет об Александре Грановском.
Как писал OBOZREVATEL, в мае народный депутат Украины от БПП Александр Грановский объявил о своем решении покинуть фракцию и начать самостоятельную политическую карьеру.
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