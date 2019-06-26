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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Слуга народа" выдвинула на "округе Грановского" в Харькове блогера с двойным гражданством

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По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер из Днепра и гражданин Израиля Александр Куницкий (Zpsanek).

Об этом пишет издание "Цензор.НЕТ", публикуя разоблачающие документы. Речь идет о предоставленной израильским Ведомством по вопросам корпораций выписке о залоге имущества гражданина Израиля Александром Куницким. По этому же округу баллотируется нардеп Александр Грановский.

Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

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Александр Куницкий

Александр Куницкий

"Цензор.НЕТ"

Журналисты уже обратились в МВД с просьбой подтвердить данную информацию. Сам Куницкий гражданство Израиля опровергает. По поводу своего баллотирования, он также не ответил утвердительно.

"Нет, это не так. Знаю, что у одного из кандидатов, который баллотируется в Харькове, есть румынское гражданство", – сказал он, отметив, что речь идет об Александре Грановском.

"Слуга народа" выдвинула на округе в Харькове блогера с двойным гражданством
"Слуга народа" выдвинула на округе в Харькове блогера с двойным гражданством
"Слуга народа" выдвинула на округе в Харькове блогера с двойным гражданством
"Слуга народа" выдвинула на округе в Харькове блогера с двойным гражданством
"Слуга народа" выдвинула на округе в Харькове блогера с двойным гражданством
"Слуга народа" выдвинула на округе в Харькове блогера с двойным гражданством

Как писал OBOZREVATEL, в мае народный депутат Украины от БПП Александр Грановский объявил о своем решении покинуть фракцию и начать самостоятельную политическую карьеру.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Грановский
Место
УкраинаХарьков
Тег
Партия "Слуга народа"
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Саня порви их всех там.
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