"Слуга народа" выдвинула на "округе Грановского" в Харькове блогера с двойным гражданством

По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер из Днепра и гражданин Израиля Александр Куницкий (Zpsanek).

Об этом пишет издание "Цензор.НЕТ", публикуя разоблачающие документы. Речь идет о предоставленной израильским Ведомством по вопросам корпораций выписке о залоге имущества гражданина Израиля Александром Куницким. По этому же округу баллотируется нардеп Александр Грановский.

Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

Александр Куницкий "Цензор.НЕТ"

Журналисты уже обратились в МВД с просьбой подтвердить данную информацию. Сам Куницкий гражданство Израиля опровергает. По поводу своего баллотирования, он также не ответил утвердительно.

"Нет, это не так. Знаю, что у одного из кандидатов, который баллотируется в Харькове, есть румынское гражданство", – сказал он, отметив, что речь идет об Александре Грановском.

Как писал OBOZREVATEL, в мае народный депутат Украины от БПП Александр Грановский объявил о своем решении покинуть фракцию и начать самостоятельную политическую карьеру.

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