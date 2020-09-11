Ермак назвал "главное достижение" переговоров по Донбассу в Берлине

Продление режима тишины на Донбассе стало главным результатом переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения встречи, передает "Укринформ". Как сообщил он, стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита глав стран "нормандской четверки", хотя все понимают его важность.

По предложению украинской стороны все четыре советники заявили о безусловном поддержания режима "тишины" и о выполнении мероприятий, которые должны это обеспечить, отметил Ермак.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", – сказал Ермак.

Что касается новых "нормандских" переговоров на высшем уровне, то, по словам главы ОП, "процесс движется вперед".

"Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", – сказал Ермак.

Всего в течение 7-часовых переговоров делегации прошли практически по всем пунктам, которые касаются договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых в Париже: вопросы безопасности, политические, доступ Красного Креста, освобождения удерживаемых лиц.

По мнению Ермака, важно, что на берлинской встрече присутствовали послы ОБСЕ. Это дает надежду, что связь между "нормандским" и "минским" форматами будет "очень прочным, надежным и эффективным", отметил чиновник.

"Считаю, что в ближайшее время сможем говорить о конкретных достижениях, конкретных шагах, которые действительно приведут к миру на нашей земле, к возвращению наших территорий. Мы работаем 24/7", – подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что не разделяет позицию представителя РФ Дмитрия Козака, который в комментарии российским журналистам заявил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Дмитрий Козак заявил, что пока не видит оснований для проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия).