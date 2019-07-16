На Николаевщине нашли застреленным кандидата в депутаты

В Первомайске (Николаевская область) во вторник, 16 июля, нашли застреленным кандидата в народные депутаты от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина.
Труп мужчины обнаружили около 19:30 в боксе предприятия, сообщает пресс-служба областной полиции.
Главная версия инцидента – самоубийство. Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.
Василий Мосякин
Первомайск ИНФО
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком.
Фото с места инцидента
mk.npu.gov.ua
Правоохранители начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.
Отметим, Василию Мосякину было 56 лет. Он также является директором местного КП "Флора".
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 июня в Киеве был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа: несчастный случай, неосторожность или криминал.
Гражданская жена Тымчука рассказала, что в последние дни мужчина был угнетен и говорил, что устал.
Выяснилось, что Тымчук проживал в доме на 25-м этаже и попасть в квартиру было невозможно для посторонних.
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