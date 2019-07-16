На Николаевщине нашли застреленным кандидата в депутаты

В Первомайске (Николаевская область) во вторник, 16 июля, нашли застреленным кандидата в народные депутаты от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина.

Труп мужчины обнаружили около 19:30 в боксе предприятия, сообщает пресс-служба областной полиции.

Главная версия инцидента – самоубийство. Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

Василий Мосякин Первомайск ИНФО

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком.

Фото с места инцидента mk.npu.gov.ua

Правоохранители начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

Отметим, Василию Мосякину было 56 лет. Он также является директором местного КП "Флора".

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