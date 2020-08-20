На Николаевщине для расклейки рекламы "Слуги народа" задействовали пожарные машины. Видео

В поселке Казанка Николаевской области пожарные автомобили задействовали для расклейки рекламы партии "Слуга народа".

Инцидент был заснят очевидцами накануне приезда президента Владимира Зеленского, пишут "НикВести" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Для расклейки бигбордов была использована спецмашина с автолестницей 17-й пожарно-спасательной части, которая расположена в Казанке.

При этом в работе были задействованы люди в гражданской одежде.

Издание напомнило, что 21 августа в Николаевскую область должен приехать президент Владимир Зеленский. Во время его визита планируется представление команды "Слуги народа", которая будет участвовать в местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные выборы в Украине могут перенести, если ситуация с коронавирусом резко ухудшится. Однако это может произойти только в случае введения военного или чрезвычайного положения в стране.