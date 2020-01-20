"На наших глазах падает Беларусь, Молдова": Парубий раскрыл план коварный Путина

Президент России Владимир Путин не хочет мира, а нацелен на возвращение бывших государств СССР под свою власть.

Об этом заявил экс-глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Он подчеркнул, что на глазах всего мира сейчас падают Беларусь и Молдова как самостоятельные государства.

"Путин не хочет мира. Он не хочет согласовать позиции прекращения огня. Он хочет просто подчинить Украину. Он хочет, чтобы Украина полностью исполняла его внешнеполитическую визию. Ключевая идея ­­­– вернуть контроль над тем геополитическим пространством, которое контролировала Российская империя", – подчеркнул он.

Парубий добавил, что без Украины это невозможно.

"Мы видим, как на наших глазах падает Беларусь, Молдова, где сегодня пророссийское правительство. Такой сценарий нужен для Путина. Для него Приднестровье или Абхазия ­– это только островки для того, чтобы достичь главной цели: изменить политическую элиту и поставить к власти тех людей в соседних странах, которые будут полностью ему подконтрольны", – отметил он.

Путин хочет вернуть империю

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Климкин предположил, что Путин будет дестабилизировать ситуацию на юге Украины, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

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