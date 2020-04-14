Владимир Зеленский и его окружение, в большинстве своем, не принимали участия в Революции Достоинства. Этот период жизни народа, который тогда стал началом смерти homo soveticus в Украине и моментом рождения новой украинской нации, он так и не увидел. Пропустил. Он не чувствовал момента сопричастности с гражданами новой страны, готовыми умереть за свою новорожденную Украину. Украину, в которой все по другому. Украину в которой есть вера и любовь, есть справедливость, закон и верховенство права. Страну, которая вдруг стала родной и близкой, домом из которого не надо будет уезжать, а твои дети здесь будут защищены и счастливы. Страну, в которой оказывается есть столько братьев и сестер, которые тоже хотят жить в такой стране, в твоем доме, в твоей Украине. В той, какой мы хотим ее видеть. Тот момент был для него чужим и чуждым.

Сегодня я пойду на суд с ожидаемым результатом поддержать Таню Черновол, потому, что она есть часть того момента рождения будущего Украины. Хорошая она ли плохая – я не знаю. Мы с ней чаще всего были на разных полюсах взглядов и мнений. Но на Майдане были разные люди. Единственное, что их объединяло - это желание жить в цивилизованной стране, а не существовать в старой отвратительной системе. К сожалению многие надежды так и не реализовались. Договорняки победили, ворье осталось не наказанным, появилось новое ворье, а Украину сейчас пытаются вести по пути отката всех европейских реформ.

Но сегодня я иду на суд, потому что вижу атаку со стороны власти на активистов и волонтеров, на майдановцев. Вижу вновь попытку сделать из суда судилище. И делают это с нарушением всех норм права. Все что мы видим сейчас - это банальный "юридический треш", как назвал эту ситуацию первый генеральный прокурор Зеленского Руслан Рябошапка. Чистая сталинщина. И я буду поддерживать всех участников Революции, которых попытаются осудить незаконно. Скорее всего это не последнее уголовное дело в преследовании участников Революции Достоинства продолжаться. Это реванш!

Уверен, что сейчас не посадят никого, кто сидел на схемах до 2014 года и после 2014-го, потому что они часть политической элиты, смены которой по-факту так и не произошло ни в 2014, ни в 2019 году. К сожалению "любі друзі", как всегда, смогли договориться и сохранить свой status quo.

Да, полнота ответственности на предыдущей власти, которая забыла обещания данные на Майдане. Думаю, что все понимают, кто так и не осуществил реформы прокуратуры и суда. Кто выбрал оставить подконтрольную судебную систему, а не очистить ее от вороватых судей-коррупционеров. Кто, по-итогу, заключив тайные политические союзы и договорняки, выпустил всех за границу и не расследовал преступную деятельность или развалил дела беглых коррупционеров Януковича. Понятно и то, как были закрыты уголовные дела - Кернеса или той же Нели Штепы. Напоминаю, как не расследовались дела Вилкула, Лукаш, Колесникова. Как дали снять санкции в Европе с Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки, Андрея Клюева и главной кровосиси Украины, старика Азирова. Предыдущая власть не смогла и не захотела довести до финала дела чиновников Януковича, полноценно не расследовалось дело о расстрелах на Майдане, саботировались уголовные дела о нападениях на активистов. Историю с Катей Гандзюк не забыли? Заказчик ее убийства договаривался с предыдущей властью и быстро договорился с этой. Видимо хруст купюр или очарование услугами мотивирует на подобные действия, а вернее бездействие.

Очень надеюсь на вас - новые граждане, на вас, тех кто в 2014 осознал, что хочет жить в новой, другой Украине, на вас, тех кто готов продолжить борьбу и строить цивилизованное государство с равными правами и возможностями для каждого. Надеюсь на тех, кто в 14-ом стал на защиту Украины от рашистских оккупантов. Надеюсь и верю в вас, несмотря на общую усталость и разочарование. Вместе мы сможем построить государство, в котором захотят жить украинцы. Надеюсь, что мудрость и время поможет нам понять, что разделяя украинцев по политическим, а не мировоззренческим взглядам, власть системно убиваете наше общее будущее.

В окружении Владимира Зеленского явно очевиден реванш антиукраинских сил, которые пытаются накинуть на нас свой рабский ошейник. Но украинцы умеют защищать свое право на свободу. Знаю, что вместе мы способны противостоять угрозам реванша, и защитим жертву Небесной сотни, которая подарила нам шанс на будущие победы. У старых элит Майдан вызывает страх и панику. И они хотят стереть о нем память. И очередная попытка десакрализировать Майдан, через надуманное дело - это лишь один из элементов их стратегии. Единственное, что сегодня может помешать реализации их плана - это наше небезразличие и решительность в защите украинцев права на будущее и права на жизнь в цивилизованной Украине. Именно поэтому я иду сегодня на судилище над Таней Черновол.

P.S. А для вас, мои миролюбивые зеленые "друзья", я процитирую Томаса Пейна:

- Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным.

Поэтому занимайтесь экономикой, борьбой с коронавирусом, но не вздумайте даже пытаться забирать наше право на определение будущего нашей новой страны. Забудьте свои влажные фантазии о пророссийском реванше. Украина – это Европа.

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