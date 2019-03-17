На митинге в поддержку Порошенко в Киеве было около 25 тысяч человек

В Киеве, на Михайловской площади собралось около 25 тысяч человек 17 марта на акции в поддержку президента Украины Петра Порошенко.

Предварительными подсчетами поделилась пресс-служба Национальной полиции, уточнив, что на мероприятии присутствовала тысяча правоохранителей.

Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

"Во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку. Его доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконенное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Также во время словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым другой активист пришел на акцию. В итоге мужчину доставили в управление полиции, где на него составили административные материалы за мелкое хулиганство.

"В общем мероприятие состоялось без грубых нарушений правопорядка. Правоохранители продолжают нести службу в центральной части столицы", – уточнили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на Михайловской площади Порошенко заявил, что в случае победы на выборах намерен начать с обновления военной ракетной программы и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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