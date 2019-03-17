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На митинге в поддержку Порошенко в Киеве было около 25 тысяч человек

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В Киеве, на Михайловской площади собралось около 25 тысяч человек 17 марта на акции в поддержку президента Украины Петра Порошенко.

Предварительными подсчетами поделилась пресс-служба Национальной полиции, уточнив, что на мероприятии присутствовала тысяча правоохранителей.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

"Во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку. Его доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконенное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве было около 25 тысяч человек
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Также во время словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым другой активист пришел на акцию. В итоге мужчину доставили в управление полиции, где на него составили административные материалы за мелкое хулиганство.

"В общем мероприятие состоялось без грубых нарушений правопорядка. Правоохранители продолжают нести службу в центральной части столицы", – уточнили в ведомстве.

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве было около 25 тысяч человек
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве было около 25 тысяч человек
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве было около 25 тысяч человек

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на Михайловской площади Порошенко заявил, что в случае победы на выборах намерен начать с обновления военной ракетной программы и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
полиция
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Надежда Вера
Надежда Вера
Все буде добре!!! Буде меньше кремлівських любителів, меньше ненависті, то й в країні буде лад і добробут.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко на митинге в Киеве заявил, что уверен в своей победе на выборах, то есть - в поражении избирателей.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как обычно бюджетников под автоматами согнали, так же вы про Донбасс пишите)))))
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2 из 3 ответов | показать все
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Holub Bohdan,: " Разве что за деньги". Не скажите, за печенюшки вообще готовы все продать.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Holub Bohdan, ,бугага) Смотря на огромные очереди шароварных баранов на пропускных пунктах Польши и Румынии то да -хрен кого сгонишь)
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