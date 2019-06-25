На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками: провокация попала на видео

Встречу пятого президента Украины Петра Порошенко с гражданами в городе Стрый (Львовская область) во вторник, 25 июня, пытались сорвать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Как рассказал он, провокаторы бросили в толпу дымовые шашки (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую Церковь. Реванш не пройдет!" – написал Цеголко.

Петр Порошенко Twitter АПУ

Дымовые шашки Скрин видео

Отметим, утром 25 июня, накануне запланированной встречи с Порошенко, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании в Стрые железнодорожного вокзала, городского совета и майдана Независимости.

Выступление Порошенко в Львовской области facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Выступление Порошенко в Львовской области facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пятый украинский глава заявил, что реваншисты из команды Януковича развернули мощные атаки на все европейские реформы, что грозит безопасности Украины.

Ранее Петр Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде.

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