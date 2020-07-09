На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА

На Львовщине 9 июля скоропостижно скончался председатель Яворивской районной государственной администрации Андрей Шумский.

Об этом сообщили на сайте РГА. Отмечается, что Шумский умер на 42 году жизни. О причинах смерти не сообщается.

"Коллектив Яворивской райгосадминистрации с грустью в душе и болью в сердце сообщает о преждевременной смерти председателя Яворивской райгосадминистрации Андрея Шумского, который ушел на 42 году жизни. Выражаем глубокие искренние соболезнования и скорбь родным, жене Оксане, детям, близким и коллегам умершего. Пусть добрая, светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал. Вечная ему память!", – сказано в сообщении.

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

В Facebook коллеги и друзья умершего вспоминают его, как человека, который "не имел короны" и готов был всегда помочь. Последние фото были сделаны с Шумским в начале недели, тогда он якобы был "веселым и полным сил, и имел много хороших планов".

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

Facebook Андрея Шумского

Львовянина Андрея Шумского назначили на должность руководителя района 13 декабря 2019. До этого он был владельцем нескольких частных фирм в сфере строительства и оптовой торговли древесиной. На внеочередных парламентских выборах 2019 баллотировался от партии "Слуга народа" в округе №122 во Львовской области, однако проиграл выборы кандидату от "Самопомощи" Павлу Бакунцу.

У Андрея Шумского остались жена и двое детей.

Facebook Андрея Шумского

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