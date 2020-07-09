На Львовщине 9 июля скоропостижно скончался председатель Яворивской районной государственной администрации Андрей Шумский.

Об этом сообщили на сайте РГА. Отмечается, что Шумский умер на 42 году жизни. О причинах смерти не сообщается.

"Коллектив Яворивской райгосадминистрации с грустью в душе и болью в сердце сообщает о преждевременной смерти председателя Яворивской райгосадминистрации Андрея Шумского, который ушел на 42 году жизни. Выражаем глубокие искренние соболезнования и скорбь родным, жене Оксане, детям, близким и коллегам умершего. Пусть добрая, светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал. Вечная ему память!", – сказано в сообщении.

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

В Facebook коллеги и друзья умершего вспоминают его, как человека, который "не имел короны" и готов был всегда помочь. Последние фото были сделаны с Шумским в начале недели, тогда он якобы был "веселым и полным сил, и имел много хороших планов".

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

Львовянина Андрея Шумского назначили на должность руководителя района 13 декабря 2019. До этого он был владельцем нескольких частных фирм в сфере строительства и оптовой торговли древесиной. На внеочередных парламентских выборах 2019 баллотировался от партии "Слуга народа" в округе №122 во Львовской области, однако проиграл выборы кандидату от "Самопомощи" Павлу Бакунцу.

У Андрея Шумского остались жена и двое детей.

На Львовщине внезапно умер 41-летний глава РГА Facebook Андрея Шумского

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