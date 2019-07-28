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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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На Львовщине хотят лишить мандата героя АТО на пользу партнера Медведчука – "ЕС"

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Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" не согласна с решением суда о пересчете голосов в 119-м избирательном округе (Львовщина) на выборах в Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы. Постановление Львовского административного суда в "ЕС" назвали безосновательным

"Это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука.

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Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий является членом семьи партнеров Медведчука и баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", – сказано в сообщении.

Михаил Бондарь

Михаил Бондарь

Пресс-служба "ЕС"

Пресс-служба подчеркивает, что "ни в день голосования, ни позже ни одного акта о нарушениях избирательного процесса зафиксировано не было".

"Европейская Солидарность" напомнила, что обеспечение честной и прозрачной избирательной кампании является одной из обязанностей власти, а также заявила, что "в Украину возвращаются "избирательные традиции" эпохи Януковича".

"Требуем от властей обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины и международных стандартов, а от правоохранительных органов – дать правовую оценку действиям политических рейдеров", – подытожили в сообщении.

Иллюстрация

Иллюстрация

Пресс-служба "ЕС"

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие партии попали в Раду. Так, по результатам подсчета 100% голосов ЦИК, лидеры голосования выглядят так:

  • "Слуга народа" – 43,16%

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%

  • ВО "Батьківщина" – 8,18%

  • "Европейская солидарность" – 8,10%

  • "Голос" – 5,82%

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина Львов
Теги
политика голосование Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность" ЦИК
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну раз он в партии вора и предателя Порошенко то он хреновый атошник,видать в штабе сидел
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Serov Oleg
Serov Oleg
карателя в тюрьму,а не в раду!
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