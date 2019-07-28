На Львовщине хотят лишить мандата героя АТО на пользу партнера Медведчука – "ЕС"

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" не согласна с решением суда о пересчете голосов в 119-м избирательном округе (Львовщина) на выборах в Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы. Постановление Львовского административного суда в "ЕС" назвали безосновательным

"Это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука.

Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий является членом семьи партнеров Медведчука и баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", – сказано в сообщении.

Михаил Бондарь Пресс-служба "ЕС"

Пресс-служба подчеркивает, что "ни в день голосования, ни позже ни одного акта о нарушениях избирательного процесса зафиксировано не было".

"Европейская Солидарность" напомнила, что обеспечение честной и прозрачной избирательной кампании является одной из обязанностей власти, а также заявила, что "в Украину возвращаются "избирательные традиции" эпохи Януковича".

"Требуем от властей обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины и международных стандартов, а от правоохранительных органов – дать правовую оценку действиям политических рейдеров", – подытожили в сообщении.

Иллюстрация Пресс-служба "ЕС"

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие партии попали в Раду. Так, по результатам подсчета 100% голосов ЦИК, лидеры голосования выглядят так:

"Слуга народа" – 43,16%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Европейская солидарность" – 8,10%

"Голос" – 5,82%

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