На Луганщине лидирует сепаратист Струк: появились данные по трем городам

Юрий Сергиенко Политика 19:17, 26.10.2020 Обновлено: 19:32, 26.10.2020

В Кременной Луганской области на местных выборах пока лидирует Владимир Струк, который поддерживал террористов "ЛНР".

Такие предварительные данные обнародовало издание "Трибун". Также есть информация еще по двум городам – Сватово и Рубежное.

В первом лидирует Вита Слипец ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), во втором – Сергей Хортив ("Наш край").

"Так, по предварительным данным, в Сватово одерживает победу Вита Слипец. В Кременной лидирует Владимир Струк, а в Рубежном Сергей Хортив", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кременной в начале октября была информация о задержании Владимира Струка по подозрению в подкупе избирателей.

Также в сети напомнили о видео, датированном маем 2014 года, со скандальным экс-регионалом Владимиром Струком. Тогда он поддерживал террористов "ЛНР".

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