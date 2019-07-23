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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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На Луганщине кандидат проиграл на выборах из-за двойника: что неизвестно

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В Луганской области один из кандидатов проиграл выборы в Верховную Раду, потеряв часть голосов за кандидата-двойника.

"Окружная избирательная комиссия 106 завершила подсчет голосов, признав избранным кандидата от "Слуги народа" Кузнецова, за него проголосовали 21,49% избирателей, сообщает Комитет избирателей Украины на странице в Facebook.

"На втором месте самовыдвиженец Юрий Фурман с результатом 19,37%. При этом двойник этого кандидата, самовыдвиженец Андрей Фурман, получил 3,44% голосов. Таким образом, с учетом этих голосов победу в округе мог получить Юрий Фурман", - говорится в сообщении.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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