На Луганщине кандидат проиграл на выборах из-за двойника: что неизвестно

В Луганской области один из кандидатов проиграл выборы в Верховную Раду, потеряв часть голосов за кандидата-двойника.

"Окружная избирательная комиссия 106 завершила подсчет голосов, признав избранным кандидата от "Слуги народа" Кузнецова, за него проголосовали 21,49% избирателей, сообщает Комитет избирателей Украины на странице в Facebook.

"На втором месте самовыдвиженец Юрий Фурман с результатом 19,37%. При этом двойник этого кандидата, самовыдвиженец Андрей Фурман, получил 3,44% голосов. Таким образом, с учетом этих голосов победу в округе мог получить Юрий Фурман", - говорится в сообщении.

Избирательная урна 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на одном из участков для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду избирательница притворилась мертвой, потому что забыла свой паспорт.

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