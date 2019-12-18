На заседании аграрного комитета Верховной Рады вечером в среду, 18 декабря, народные депутаты во главе со скандальным Ильей Кивой из "Оппозиционной платформы – За жизнь" устроили потасовку.

Часть парламентариев, которые собрались для рассмотрения поправок в нашумевший законопроект об открытии рынка земли, заблокировали место главы комитета и устроили стычки между собой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Нардепы громко скандировали "Ганьба!", били кулаками по столам и разбрасывали бумаги. в протесте участвовали в частности лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, ее однопартиец Сергей Тарута и представительница "ОПЗЖ" Наталья Королевская.

Кива устроил жесткую потасовку в Раде из-за рынка земли Скриншот из видео

Кива устроил жесткую потасовку в Раде из-за рынка земли Скриншот из видео

На "линии огня" оказался Кива. Он назвал коллег предателями народа и призвал украинцев прекратить "это безумие".

"Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!", "Рот закрой, женщина!", "Предатели и Иуды!" – закричал он и набросился на других нардепов с кулаками.

Кива устроил жесткую потасовку в Раде из-за рынка земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее жесткая драка в Раде произошла между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Стычка началась после заседания Комитета парламента по вопросам аграрной политики. Свободовцы затеяли драку, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

После драки в ВР народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец был госпитализирован в больницу.

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