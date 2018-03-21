На крыше "дома Саакашвили" нашлись загадочные элитные туфли

На крыше дома, куда в декабре прошлого года взбирался и с которого едва не сорвался экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, остались дорогие английские туфли типа лоуферы.

Их обнаружила светская львица Светлана Вольнова. Она заметила обувь со своего балкона, когда уже сошел снег, передает ТСН.

Она поинтересовалась маркой обуви и нашла в интернете, что такая пара стоит 415 фунтов стерлингов, то есть 15 тысяч гривен.

Правда, они изрядно ношеные, и женщина анализирует владельца таким образом: "Человек обладает небольшой долей ответственности, иногда может переложить ее на других. В то же время он решительный, быстро принимает решения, артистичный, обладает ораторским искусством, зажигает толпу".

Что это именно Саакашвили – точно утверждать не берется, однако именно этот политик бродил по той самой крыше в окружении сторонников и работников СБУ. На кадрах записи этих событий трудно разобрать, обутым ли передвигался Саакашвили.

"Его помощница во время переписки сначала намекает, что Саакашвили любит лоуферы из Британии, но потом сам Саакашвили все шутливо отрицает – мол, он не Золушка, туфельки не терял. И уточняет, что у него не 45-й, как писала Алена, а 47-й размер ноги. Вместе с тем на ботинках стоит британская маркировка размера 12-13, что соответствует украинскому 47-му", - говорится в сюжете.

Как сообщал "Обозреватель", 5 декабря, 2017 года в Киеве предприняли попытку задержать Михеила Саакашвили. Ему предъявили подозрение по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины "Содействие участникам преступных группировок".

Утром в квартире Саакашвили полиция и спецназ провели обыски. После этого политик вылез на крышу дома и угрожал спрыгнуть.