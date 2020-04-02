На коленях ползают: Порошенко рассказал, как Россия добивается снятия санкций

Россия пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить санкции за агрессию против Украины. Ведь санкции действуют, они больно бьют по российской экономике, и поэтому должны продолжаться, пока враг не уберется с украинской земли. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Петр Порошенко kp.ua

"Россия пытается делать свою работу – она ставит вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию – эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят – снимите санкции", – отметил Порошенко.

Особенно важным, по мнению пятого президента, является сохранение санкционного режима в условиях резкого падения цен на нефть.

"А еще в дополнение, когда российская нефть сейчас стоит 16 долларов вместо 120, у России физически не остается денег", – отметил Порошенко.

Политик подчеркнул, что вопрос Донбасса и Крыма, несмотря на все усилия России, не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС были продолжены.

"Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно – нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что нет, вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности" – убежден Порошенко.

Пятый президент Украины подчеркнул, что Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления - даже несмотря на то, что действующая власть последовательно отдает Кремлю свидетелей этих преступлений.

"Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс – и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность", – убежден Порошенко .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко дал ряду украинских телеканалов интервью. Среди прочего, он резко отреагировал на вопрос о проваленной действующей властью программы питания армии - и подчеркнул, что виновники того, что половина войска осталась голодной, должны понести строгую ответственность.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!