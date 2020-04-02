Главная Новости
2 апреля • обновлено в 13:23
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

На коленях ползают: Порошенко рассказал, как Россия добивается снятия санкций

1.4т
Читать материал на украинском

Россия пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить санкции за агрессию против Украины. Ведь санкции действуют, они больно бьют по российской экономике, и поэтому должны продолжаться, пока враг не уберется с украинской земли. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

kp.ua

"Россия пытается делать свою работу – она ставит вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию – эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят – снимите санкции", – отметил Порошенко.

Особенно важным, по мнению пятого президента, является сохранение санкционного режима в условиях резкого падения цен на нефть.

"А еще в дополнение, когда российская нефть сейчас стоит 16 долларов вместо 120, у России физически не остается денег", – отметил Порошенко.

Политик подчеркнул, что вопрос Донбасса и Крыма, несмотря на все усилия России, не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС были продолжены.

"Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно – нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что нет, вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности" – убежден Порошенко.

Пятый президент Украины подчеркнул, что Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления - даже несмотря на то, что действующая власть последовательно отдает Кремлю свидетелей этих преступлений.

"Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс – и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность", – убежден Порошенко .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко дал ряду украинских телеканалов интервью. Среди прочего, он резко отреагировал на вопрос о проваленной действующей властью программы питания армии - и подчеркнул, что виновники того, что половина войска осталась голодной, должны понести строгую ответственность.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Санкции против России
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
санкции
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги