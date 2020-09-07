На Кировоградщине подрались члены избирательной комиссии. Фото и видео

В Александрии Кировоградской области 6 сентября во время заседания территориальной избирательной комиссии произошел конфликт.

Словесная перепалка между членами ТИК Александром Иванем и представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олегом Банковским переросла в драку, сообщает на своей странице в Facebook местная журналистка Ирина Балашова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Драка между членами ТИК в Александрии произошла во время заседания комиссии. Facebook Ирины Балашовой

Журналистка пояснила, что на заседании решался вопрос разделения округов.

"После того, как в зале появилась женщина в зеленом наряде (юрист по договору), между двумя членами комиссии произошла драка", – уточнила Балашова.

В Александрии подрались члены ТИК. Facebook Ирины Балашовой

По ее словам, в итоге ТИК большинством голосов приняла постановление об образовании пяти избирательных округов.

"Сначала члены Комиссии засвидетельствовали факт невыполнения своих служебных обязанностей председателя комиссии Валентиной Вечирко, затем проголосовали за то, чтобы заседание провел Александр Ивань", – написала она.

После этого Вечирко вместе с юристом заявили, что будут обжаловать это решение.

(Видео – Facebook Ирины Балашовой )

Facebook Ирины Балашовой.

Facebook Ирины Балашовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевской территориальной избирательной комиссии произошла драка. Инцидент спровоцировали споры о том, сколько избирательных округов должно быть в столице – 10 или больше.