На Хмельнитчине 11-летняя девочка проводила опрос Зеленского

В Хмельницкой области опрос от президента Владимира Зеленского на местных выборах в Украине проводила 11-летняя девочка.

На мать ребенка уже составили административный протокол. Об этом заявил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко, передает "24 канал" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В свою очередь "ХМ-Инсайд" пишет, что инцидент произошел в городе Староконстантинов. Несовершеннолетняя девочка предлагала ответить на "5 вопросов от президента" на выходе из избирательного участка №681420.

Родственница ребенка, которая находилась неподалеку, объяснила, что девочка только помогает ей проводить общественный опрос.

Отметим, что по закону дети могут быть волонтерами, но при условии, что им уже есть 14 лет и с разрешения родителей или опекунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, всеукраинский опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, повлек череду скандалов. Украинцы массово отказывались принимать в нем участие, а некоторые, наоборот, смогли проголосовать несколько раз. Волонтеры, которые его проводили, были не способны повлиять на нарушения.