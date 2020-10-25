На Херсонщине похитили урну с ответами на вопросы Зеленского

В Херсонской области похитили урну с ответами на "5 вопросов от президента". Правоохранителям удалось установить личность нарушителя.

Сейчас устанавливается его местонахождение, сообщила "Укринформу" начальница отдела коммуникации Главного управления в Нацполиции области Татьяна Пшонь.

Она уточнила, что инцидент произошел около 9:45 в Нижних Серогозах, когда поступило сообщение от интервьюера, который проводил опрос возле одного из участков.

"Сейчас личность того, кто украл указанную урну, уже установили. Устанавливают его местонахождение для привлечения к административной ответственности", – рассказала она.

Инцидент произошел в Нижних Серогозах. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

При этом на некоторых избирательных участках опрос не стартовал вовремя из-за отсутствия волонтеров.

В Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента.

Полиция сообщила, что на Волыне начали поступать жалобы на законность проведения опроса.

В Ирпене волонтер, которая проводила опрос, расплакалась из-за вопросов кандидата в Ирпеньский городской совет. Он потребовал от интервьюера предъявить удостоверение и ответить на вопросы: кто ее уполномочил проводить этот опрос, кто выдал урны и анкеты.