На Харьковщине сожгли авто кандидата в депутаты. Фото

В ночь на 22 октября в городе Лозовая Харьковской области подожгли авто кандидата в областной совет от "Европейской солидарности" Сергея Кобы.

Об этом сообщает пресс-служба партии. Отмечается, что никто не пострадал. По факту поджога открыто уголовное производство.

Народный депутат от ЕС Ирина Фриз в Facebook добавила, что поджог авто произошел в 4-м микрорайоне Лозового во дворе жилого дома. Она отметила, что Коба ранее получал угрозы на свой адрес.

"ЕС – Харьковщина расценивает это как преднамеренный поджог, связанный с политической деятельностью нашего однопартийца, который является кандидатом в облсовет. Известно, что он получал угрозы в свой адрес. С приближением выборов политические оппоненты начинают прибегать к грязным методам политической борьбы", – написала она.

В ГУ НПУ Харьковской области добавили, что происшествие случилось около 3:40.

"Установлено, что возникло возгорание автомобиля "Suzuki Vitara", который принадлежит 50-летнему мужчине. В последнее время транспортным средством пользовался 41-летний брат владельца. Известно, что он является кандидатом в депутаты Лозовского городского совета", –отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.

Также в Киевской области сожгли автомобиль кандидата в депутаты Обуховского горсовета от "Батьківщини" Валеха Магсудова.