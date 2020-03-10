На Харьковщине на встречу с кандидатом не пустили "Прямой": Фриз потребовала реакции полиции

Препятствование деятельности журналистов и проведение предвыборной агитации с использованием админресурса – это уголовные преступления, подпадающие под действие Уголовного кодекса. И за это надо нести ответственность.

Об этом написала на своей странице в сети Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз, комментируя ситуацию, когда на Харьковщине на встречу с кандидатом в народные депутаты Юлией Светличной не пустили журналистов телеканала "Прямой".

"Кандидат Светличная препятствует деятельности журналистки во время ведения своих агитационных встреч. Отсутствие юридической осведомленности говорит само за себя, ведь госпожа Светличная начала утверждать, что это у нее закрытая встреча. По нашей информации, людей согнали за счет админресурса с завода и детских садов и школ в обеденный перерыв, и кандидат, которую связывают с господином Райниным, начала рассказывать, что это ее частная агитация", – написала Фриз.

Депутат от "ЕС" Ирина Фриз Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Депутат напомнила, что за препятствование профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность.

"Апогеем всего этого действа является то, что она вместе со своей командой предлагает проголосовать людям, которых согнали на ее встречу, и удаление из зала журналистки, которая имеет все законные права для фиксации агитации любого кандидата на видео. Воспрепятствование деятельности журналистов – это уголовное преступление! Проведение предвыборной агитации с использованием административного ресурса – также преступление! И то, что у журналистки пытались вырвать телефон, который является ее собственностью – также является преступлением!" – заметила народный депутат.

Резюмируя, Фриз написала: "на какие еще нарушения закона пойдет такой кандидат? Надеюсь, полиция отреагирует на это должным образом".

Как сообщал OBOZREVATEL, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что теледебаты между кандидатами в депутаты по 179 округу в Харьковской области позволят избирателям сделать осознанный выбор, а не голосовать за "кота в мешке".

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