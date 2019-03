На границе Израиля и сектора Газа завязались кровавые бои: есть жертвы, сотни раненых

В субботу, 30 марта, на границе с сектором Газа произошли столкновения между израильскими военнослужащими (ЦАХАЛ) и палестинцами.

В результате чего пострадало около 100 палестинцев. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Два человека были убиты, десять — получили огнестрельные ранения, четверо пострадали от резиновых пуль, остальные — в результате отравления газом.

Всего вдоль охранного ограждения Газы с Израилем, в пяти основных пунктах вдоль границы, собралось около 40 000 палестинцев. Они бросали камни и взрывные устройства, такие как ручные гранаты. Тысячи людей протестовали против празднования Дня Земли.

Израильские военные заявили, что использовали методы разгона толпы, в том числе живой огонь и слезоточивый газ, чтобы оградить участников беспорядков от забора.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что 13-летний палестинец получил ранение в голову от стальной пули с резиновым покрытием в Хан-Юнисе, и что 17-летний Адхам Амаара был убит, когда израильтянин ударил его по лицу.

EXCLUSIVE FOOTAGE: Violence today on Israel’s border with Gaza. IDF soldiers are stationed along the border to protect Israeli families under attack. #StopHamas pic.twitter.com/XFHm14YNOy