На главу ГБР подают в суд за "ложь в очередном юридически ничтожном производстве" против Порошенко

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили, что подают в суд на исполняющего обязанности директора ГБР с требованием опровергнуть очередную ложь. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook.

"Очередной всплеск активности ГБР, направленной против пятого президента Украины, очевидно, связан с недавним совещанием Зеленского с силовиками, где тот в ультимативной форме требовал подозрений в отношении Порошенко. А также - с результатами местных выборов, на которых "слуги народа" получили втрое меньше, чем в прошлом году, в то время, как "Европейская солидарность" вдвое нарастила поддержку по стране, обеспечив победу во всех областях", – написал Головань.

Адвокат подчеркнул: печальное зрелище, в которое превратилось полностью подконтрольное власти ГБР, может дать представление, какая судьба ожидает Конституционный Суд Украины, вокруг которого сейчас развернулась настоящая война.

"На примере "100% своего" ГБР легко спрогнозировать, каким может быть и полностью свой Конституционный Суд, приручение которого является целью вопиющего антиконституционного законопроекта Зеленского", - убежден Головань.

Он отметил, что ГБР направляет очередной пустой запрос о "международной правовой помощи" в очередном юридически ничтожном производстве - "таком же ничтожном, как и все остальные, что "расследуются" ГБР с исключительной целью политического преследования пятого президента".

"Упомянутая в "новости" ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации. Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства ни из Украины, ни из любого другого места не перечислялись. Петр Порошенко, согласно условиям доверительной собственности, все эти годы не вмешивается в управление "Рошен", а налоги с дивидендов уплачиваются в Украине. Петр Порошенко как физическое лицо является одним из крупнейших налогоплательщиков и меценатов. То же самое касается и "Рошен" как юридического лица", - пояснил Головань.

Он отметил, что ГБР по требованию Зеленского тратит десятки миллионов гривен на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко.

"На запросах в Панаму, Кипра или Виргинских островов могли бы тоже сэкономить, потому что всю необходимую информацию в считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может", - убежден Игорь Головань.

Адвокат обратил внимание на то, что в соответствии с нормами УПК о подследственности, уклонение от уплаты налогов должны расследовать следователи налоговой, а у ГБР никаких оснований, кроме указания президентского офиса, на осуществление следствия нет.

"Поэтому неудивительно, что руководители ГБР не могут объяснить, кто, когда ушел от налогов. Какие суммы и юрисдикции... ГБР уже отказывалось от своих слов. Объясняли, что никаких дел "в отношении Петра Порошенко" не расследует. Поэтому мы в суде будемтребовать опровержения очередной наглой лжи нового и.о. директора", - констатировал Головань.

Зато нерасследованными, по словам адвоката, остаются реальные злоупотребления, связанные с бизнесом действующего президента Украины.

"Зато ГБР могло бы накопать много интересного, если бы занялось расследованием бизнес-деятельности Зеленского и 95-квартала. Как безумная сценическая популярность оборачивалась скромными бизнес-показателям в отчетности? Что там с оффшорами? Сколько бенефициары "Квартала" за эти годы уплатили в бюджет? А сколько вложили в недвижимость по всему миру? Отвечал ли образ жизни официальным доходам? Как поживает кинобизнес в России во время ее войны против Украины? Нормально ли, что президент Зеленский переписал бизнес на своего первого помощника? И не потому, что там "все так сложно, все так запутано", партнеры Владимира Александровича из группы "За майбутнє" и попросили КС отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях?" - резюмировал Игорь Головань.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленского призвали прекратить политическое преследование Порошенко: влиятельные политики и международные организации предупредили президента Украины о последствиях использования репрессий против своих политических оппонентов.