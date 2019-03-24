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"На ф*га вам политика?" Добкин просил милостыню на улице. Видеофакт

2.3тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины из фракции Оппозиционного блока Михаил Добкин сыграл на губной гармошке в Нидерландах, собирая деньги у прохожих.

Соответствующее видео политик опубликовал на своей странице в Twitter. "Талант, он нигде не пропадет!" — написал в посте Добкин.

Он устроил уличное выступление в компании украинского телеведущего Алексея Дивеева-Церковного и российского актера Максима Лагашкина. Компания положила кофр для гитары на асфальт, а прохожие бросали туда деньги.

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"На ф*га вам политика?" Добкин просил милостыню на улице. Видеофакт

Скрин видео

"На ф*га вам политика?" Добкин просил милостыню на улице. Видеофакт

Скрин видео

"Как-то по дебильному, Миша", "Оказывается, можно-таки зарабатывать честно и прозрачно", "Что-то мало подают", "На ф*га вам эта политика, у вас уже трио создано, езжайте на Евровидение", "Так и хочется сказать, что денег никто не даст", — пишут пользователи сети в комментариях.

"На ф*га вам политика?" Добкин просил милостыню на улице. Видеофакт
"На ф*га вам политика?" Добкин просил милостыню на улице. Видеофакт
"На ф*га вам политика?" Добкин просил милостыню на улице. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Михаил Добкин нелепо оправдался за рассматривание фото с фитнес-моделью во время заседания в Раде.

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Персона
Михаил Добкин
Место
Нидерланды
Теги
видеокурьез
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
К этой новости хорошо подойдет реплика Лаврова :Дебилы бл#ть!
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