На экстренном заседании ТКГ договорились о режиме тишины на Донбассе

На экстренном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое состоялось 30 октября, стороны договорились соблюдать режим тишины.

Об этом сообщили на странице ТКГ в Facebook. Заседание было инициировано Украиной в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

В сообщении отметили, что украинская делегация потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного.

В ТКГ отметили следующие результаты встречи:

Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.

Стороны договорились соблюдать режим тишины.

Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.

Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

"Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, который стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться. Поэтому, в украинской делегации остается вопрос: понимают наши визави всю степень своей ответственности из-за возможной эскалации вооруженного конфликта?" – сказано в сообщении.

ТКГ собралась из-за обострения на Донбассе Facebook украинской делегации в ТКГ

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября противник четыре раза обстрелялукраинских военных из гранатометов у Водяного и Шумов Донецкой области.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) с помощью координационных механизмов прекратила обстрелы украинских позиций и инициировала экстренное заседаниерабочей группы по вопросам безопасности.