На Донетчине офис ОПЗЖ залили "кровью" и расписали надписями "Смерть врагам!"

В Краматорске Донецкой области неизвестные люди напали на офис политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщает пресс-служба политсилы в Facebook, нападение произошло в ночь на 29 июня. Со слов главы приемной Светланы Фоминой, люди в масках повредили входные двери, а также с помощью баллонов с краской исписали офис надписями.

Нападение на офис ОПЗЖ в Краматорске Facebook\Денис Казанский

"Все сделано исподтишка, под покровом ночи, специально, чтобы не было видно лиц хулиганов. Пришли молодчики, попытались ворваться в приемную, но не получилось. В итоге разбили стеклянные двери, облили краской весь фасад и прилегающую территорию, написали свои лозунги и ретировались с места преступления", – говорится в сообщении.

Нападение на офис ОПЗЖ в Краматорске Facebook\Денис Казанский

Добавим, что неизвестные лица залили стены красной краской и оставили надписи на стенах "Смерть ворогам" и "Смерть російським окуп (оккупантам – Ред.)".

Нападение на офис ОПЗЖ в Краматорске Facebook\Денис Казанский

Facebook\ОПЗж

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей "Оппозиционной платформы – за жизнь".