На Донбассе стало на одно оккупированное село больше

Кабинет министров Украины расширил список временно оккупированных населенных пунктов на Донбассе.

В него внесено село Заиченко в Донецкой области. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"В частности, в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия включено село Заиченко Волновахского района Донецкой области", – сказано в сообщении.

Отмечается, что этим же решением правительство исключило указанное село из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Село Заиченко оккупанты захватили в августе 2014 года. В феврале 2015 года украинские военнослужащие уничтожили позиции террористов "ДНР" возле села.

Сообщение с населенным пунктов с конца 2015 года было затруднено после того, как российские наемники захватили Коминтерново.

Село Заиченко внесли в список оккупированных Россией. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 16 сентября, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.