На Донбассе стало лучше: что говорят эксперты о местном населении

Большинство жителей Донбасса не в курсе, какие решения принимают их районные советы и почти ничего не знают о местном самоуправлении. Однако относительно 2017 года уровень обознанности жителей востока Украины вырос в два раза.

По результатам опроса Исследовательского центра SHERA, треть респондентов в Донецкой области вообще ничего не знает о реформе децентрализации, а еще треть только слышала о ней. Об этом в своем блоге на "Обозревателе" сообщил доктор социологических наук Александр Шульга.

По его словам, жители Луганской области на вопрос о реформе местного самоуправления также заявили, что не понимают ее смысла. Но несмотря на то, что уровень проинформированности в вопросе децентрализации на Донбассе все еще остается низким, его показатели растут с каждым годом.

"Если сравнить нынешнее показатели с прошлогодними, можно увидеть прогресс в оценках донеччан и луганчаг относительно их проинформированности в опросе реформы децентрализации и роботы их районных советов", ― отметил Шульга.

Так, в Донецкой области количество людей, которые в курсе решений их местных советов, выросло с 9% до 21%, а в Луганской ― с 16% до 26%.

Также выросло количество людей, знакомых с сутью децентрализации: с 13% до 23% в Донецкой и с 13% до 25% в Луганской.

Как писал "Обозреватель", в 2018 впервые в истории Украины доля местных бюджетов превысила 50% в сводном Государственном бюджете.