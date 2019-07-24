Помогал беркутовцам: одиозный кандидат попал в Раду, получив 200 голосов

В Донецкой области на 51 мажоритарном округе кандидату на внеочередных парламентских выборах понадобилось всего 220 голосов для победы.

Как указано на сайте Центральной избирательной комисии, самовыдвиженец Александр Ковалев набрал 33% голосов жителей села Зайцево. Некоторые его оппоненты не набрали ни одного голоса.

В официальной биографии Ковалева указано, что ему 52 года и родом он из Макеевки, но на данный момент живет в Киеве. Также сказано, что он является пенсионером.

Александр Ковалев

Правда, по информации журналиста Марины Петик, Александр Ковалев был главой организации афганцев "Никто кроме нас". А в период Революции Достоинства мог помогать беркутовцам вывозить оружие с Майдана.

Также в этом он признался еще в 2016 году, пишет "Громадське". "На тот момент, в 2014 году, мы действительно помогали всем, кто к нам обращался, с обеих сторон. В том числе и милиции. В тот момент все пытались пиариться по поводу "Беркута", и все предлагали вывезти "Беркут" из Киева", – рассказал Ковалев.

Стоит отметить, что 51-й округ интересен и не только одиозным победителем, а и странными проигравшими. Так, по округу баллотировалась нардеп Надежда Савченко, которая получила всего 8 голосов избирателей. Ее коллега по парламенту Наталья Веселова, которая также решила попытать удачу, получила в два раза меньше.

При этом 11 кандидатов по округу не получили ни одного голоса. 5 кандидатам удалось сагитировать лишь по 1 избирателю (или, возможно, проголосовать за самих себя).

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным обработки 99,39% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 43,17%. На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 13,01%. Третью позицию, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняла ВО "Батьківщина", набрав 8,18% голосов избирателей. Партия "Европейская Солидарность" набирает 8,11%, а "Голос" – 5,83%.

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