На Донбассе нет Украины - Климкин

На оккупированном Донбассе не осталось Украины, хотя там до сих пор есть украинские территория и граждане.
"Сегодня на оккупированном Донбассе украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Нужно туда вернуться", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Также он очертил нужные шаги для возвращения оккупированных территорий.
"Все СМИ говорят о Сингапуре (12 июня там должен пройти саммит лидеров США и КНДР. – Ред.), а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом – это путь к миру", – также написал Климкин.
Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018
Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018
Напомним, ранее Климкин оценил "предложение" взорвать Крымский мост.
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