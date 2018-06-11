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На Донбассе нет Украины - Климкин

1.8тЧитать новость на украинском

На оккупированном Донбассе не осталось Украины, хотя там до сих пор есть украинские территория и граждане.

"Сегодня на оккупированном Донбассе украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Нужно туда вернуться", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Также он очертил нужные шаги для возвращения оккупированных территорий.

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"Все СМИ говорят о Сингапуре (12 июня там должен пройти саммит лидеров США и КНДР. – Ред.), а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом – это путь к миру", – также написал Климкин.

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Напомним, ранее Климкин оценил "предложение" взорвать Крымский мост.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
На Донбассе уже нет и никогда больше не будет ничего украинского. Геть, свидурни.
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