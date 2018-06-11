На Донбассе нет Украины - Климкин

На оккупированном Донбассе не осталось Украины, хотя там до сих пор есть украинские территория и граждане.

"Сегодня на оккупированном Донбассе украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Нужно туда вернуться", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Также он очертил нужные шаги для возвращения оккупированных территорий.

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"Все СМИ говорят о Сингапуре (12 июня там должен пройти саммит лидеров США и КНДР. – Ред.), а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом – это путь к миру", – также написал Климкин.

Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Напомним, ранее Климкин оценил "предложение" взорвать Крымский мост.