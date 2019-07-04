"На Донбассе – не сепаратисты": у Зеленского ответили на ультиматум Путина

Жители Донбасса не являются сепаратистами в отличие от марионеток Кремля, возглавляющих группировки "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев объяснив, к кому относятся слова главы Украины, сообщает "Новости Донбасса".

"Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами — марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — мы с ними говорим", — сказал Потураев во время дискуссии "Новая политика на Донбассе" в Киеве, которую организовала "ЗеКоманда".

Никита Потураев

Также он выразил сожаление, что на неподконтрольных территория люди из российских и сепаратистских СМИ услышат президента России Владимира Путина, но вряд ли услышат позицию команды Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами".

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