На Донбассе не бывал? Выяснилось, кого Зеленский назначил командующим ОС

Новоназначенный командующий Объединенных силгенерал-лейтенант Владимир Кравченко был начальником оперативного командования "Север", расположенного в Чернигове.

Информацию о военном разыскала "Страна". При этом отмечается, что данных о том, что Кравченко покидал Чернигов и служил на Донбассе, журналисты пока не обнаружили.

Известно, что командиром "Севера" военнослужащий был назначен в 2017 году. До этого трудился замначальника штаба в том же ОК.

Генеральское звание он получил в декабре 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко.

"О новом командующем почти нет данных в интернете – у генерал-лейтенанта нет страницы в "Википедии", в отличие от всех его предшественников на этой должности. Также его нет в соцсетях", – обратили внимание журналисты.

Владимир Кравченко

В декларации у Кравченко записана супруга Любовь Васильевна, которая работает в этой же воинской части. В 2018 году она задекларировала 72-метровую квартиру в Чернигове, а сам Кравченко в 2017-м почти гектар земли в селе Вознесенское.

Генерал-лейтенант является владельцем представительского Mercedes, однако не нового – 1998 года выпуска. У него двое сыновей – Игорь и Александр.

"Страна" также выяснила, что на супругов оформлено более 300 тысяч гривен кредитов в разных банках.

"Новый начальник ООС – личность максимально непубличная. Его даже назначили простым указом – без официального представления президентом и поездки на Донбасс вкупе с пресс-конференцией", – добавили журналисты.

Напомним, ранее должность командующего Объединенных сил занимал Александр Сырский. После кадровых перестановок он стал командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Александр Сырский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины Екатерину Слядневу.

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