Под землей 72 человека: на Донбассе горняки протестуют из-за долгов по зарплате

В городе Покровске (бывший Красноармейск), который находится в 50 км от линии разграничения, горняки ГП "УК "Краснолиманская" начали акцию протеста под землей из-за задолженности по зарплате.

Об этом сообщается на странице Покровско-Мирноградской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности в Facebook. "Шахтеры "Краснолиманской" отказываются выезжать с первой смены, объявили подземную забастовку с требованием погасить задолженность по заработной плате", – говорится в сообщении.

По информации главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, 72 горняка остались под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора. Рабочие первой смены отказываются подниматься на поверхность и требуют полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019-го и январь 2020 года.

Долги по зарплате перед работниками ГП "УК "Краснолиманская" на начало февраля составляли более 89 млн гривен. Сейчас под землей 56 шахтеров, часть вышло наверх за едой и водой. Об этом OBOZREVATEL рассказала жена одного из горняков Марина.

"Последний раз зарплату выплатили еще в октябре. И все. Изредка, когда обстановка накаляется, бросают подачку в 500-1000 гривен, и все. А сейчас у ребят просто лопнуло терпение – на Новый год дети остались без подарков. И мы уже "доели" последние деньги", – возмущается женщина.

"Выходят лишь группы, чтобы взять хоть какую-то еду и воду, а потом спускаются назад. Потому что руководство шахты запретило передавать еду и питье под страхом увольнения. На данный момент под землей 56 человек. Это проходчики", – рассказывает Марина.

Сейчас в шахте трудятся 2 тысячи человек, включая административный состав. А до начала боевых действий на Востоке работало около 10 тысяч. "Горнякам уже сообщили, что если кто-то недоволен, могут искать другую работу. При этом открыты вакансии, в которых написано, что руководство гарантирует своевременные выплаты", – рассказывает Марина.

Зарплаты у горняков составляют до 20 тыс грн в месяц. "Столько получают проходчики, но их заработки зависят от выработки. Фиксированные ставки у тех, кто служит в зоне АТО – 6-8 тыс. грн", - говорит Марина. По ее словам, протесты длятся уже несколько месяцев.

В Минэнерго Украины OBOZREVATEL сказали, что в курсе ситуации. А очередной транш на выплату зарплат должен быть во второй половине февраля, ближе к марту.

"Как только появляются деньги, они сразу идут на выплату зарплат. Но ситуация крайне сложная. Из-за теплой зимы потребляется меньше угля. И долги по зарплате растут", – говорят в Минэнерго.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявлял, что запасы неизрасходованного угля составляют 3 млн тонн. "У нас главный потребитель угля – электроэнергетика. И каждый день угля у нас потребляется меньше на 7-10%. Мы выходим из отопительного периода с 3 млн тонн угля на складах. Он не сжигается в период, когда идет максимальная нагрузка на систему", – говорит он.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в феврале правительство Украины погасило задолженности по зарплате шахтерам девяти шахт, выделив 163 млн гривен.

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