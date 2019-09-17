На должность посла Украины в США появился неожиданный кандидат

Офис президента Украины Владимира Зеленского до сих пор не согласовал кандидатуру на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Об этом со ссылкой на источники в окружении главы государства сообщает "Украинская правда".

"В начале была кандидатура Олега Шамшура, посла Украины во Франции, но из-за проблем со здоровьем его так и не назначили", – рассказал собеседник в Министерстве иностранных дел.

Данилюка назвали кандидатом на должность посла в США Комсомольская правда

Источник в ОП назвал еще одного кандидата – нынешнего секретаря СНБО Александра Данилюка. "Его хотят отправить в США, так как возникли некоторые недоразумения с членами команды Зеленского. Думаю, в США он будет более полезным", – добавил собеседник.

Сам Данилюк отъезд в США в качестве посла опроверг. "Не знаю, откуда такая информация. Я ее не подтверждаю", – прокомментировал он.

Данилюка назвали кандидатом на пост посла в США racurs.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире. Источник в дипломатических кругах назвал Олега Шамшура главным претендентом на место Валерия Чалого.

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