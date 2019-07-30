На Черниговщине в округе 210 на 33 участках пересчитают результаты

На Черниговщине в округе 210, который включает город Прилуки, Прилуцкий, Козелецкий и Бобровицкий районы, по результатам рассмотрения дела по иску кандидата в народные депутаты Бориса Приходько состоится пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Соответствующее решение 30 июля принял Черниговский окружной административный суд, сообщил адвокат Николай Торбеев.

По его словам, во время судебного заседания установлено ряд грубых нарушений во время проведения итогового заседания окружной избирательной комиссии.

В частности, было выявлено наличие 112 неизвестных лишних бюллетеней, которые были отмечены в итоговом протоколе ОИК и который был утвержден подписями председателя, заместителя, секретаря и всех членов комиссии. Председатель ОИК Оксана Соколовская не смогла объяснить, где взялись эти бюллетени и где они учитываются.

"На части из 33 участков выявлены нарушения при транспортировке и хранении избирательной документации. Относительно других участков неизвестно, как устанавливались результаты. Имеются различия между протоколами УИК и итоговым протоколом ОИК. Голова не смогла объяснить, откуда они взялись. Это порождает сомнения в законном установлении результатов выборов", – заметил Торбеев.

Кроме того, было установлено нарушение при непрерывном заседании ОИК: во время ночных перерывов, которые объявляла председатель ОИК Оксана Соколовская, председатели УИК ездили домой, оставляя документацию в ОИК, что ставит под сомнение ее сохранность и отсутствие каких-либо посторонних вмешательств в документы. Это делалось по приказу Оксаны Соколовской.

Напомним, 6-й Киевский апелляционный суд 28 июля признал системные нарушения в деятельности ОИК 210.

Согласно решению суда, установлено:

- противоправной бездеятельность ОИК 210 по непринятию протоколов о повторном пересчете голосов на отдельных участках;

- противоправные действия ОИК 210 о нарушении процедуры пересчета голосов избирателей на отдельных участках;

- признано противоправным и отменено решение ОИК 210 о признании голосования на отдельном участке недействительным;

- также установлен факт систематических нарушений ОИК 210 Конституции и Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

В штабе кандидата расценили решение суда как шаг к справедливому установлению результатов выборов в округе 210.

Выборы ТСН

Во время выборов в округе 210 СМИ сообщали о многочисленных нарушениях, в том числе и во время приема протоколов УИК в окружной избирательной комиссии.

В частности, говорилось о нарушении порядка ведения заседания ОИК, в частности, системное нарушение кворума, никто не контролировал количество членов комиссии, присутствующих на заседании.

Кроме того, окружная избирательная комиссия сделала длительный перерыв в своей работе, хотя в соответствии с законом, ее заседание должно быть непрерывным. Выявлены факты неконтролируемого хранения избирательной документации.

Кроме того, в день голосования на УИК наблюдатели кандидатов и представители Комитета избирателей Украины фиксировали нарушения на участках. Также задокументировано вмешательство полиции в избирательный процесс в интересах одного из кандидатов и бездействие в отношении всех остальных. Заявления об этих фактах прозвучали на всеукраинском уровне.

24 июля под стенами ОИК в знак протеста против фальсификаций состоялся митинг.

Также акция протеста прошла 25 июля под Черниговским окружным административным судом, который рассматривал исковое заявление Бориса Приходько на системные нарушения в деятельности ОИК. На прошлой неделе Черниговский окружной административный суд не удовлетворил иск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, угрожал членам окружной избирательной комиссии. Он не желает мириться с победой самовыдвиженца Бориса Приходько.

Приходько пожаловался на фальсификации в подсчете голосов на 210-м округе во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

В связи с этим жители города Прилуки (Черниговская область) собрались на массовый митинг под стенами окружной избирательной комиссии 210-го округа.

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