На Черниговщине начался массовый "коррупционеропад". Интервью с главой ОГА Коваленко

Obozrevatel Политика 12:07, 23.11.2020 Обновлено: 12:52, 23.11.2020

В Черниговской области за последние несколько недель прямо "коррупционеропад" задержан на взятке руководитель районной государственной администрации, мэр города и поселка. Это случайность или новая политика областной государственной администрации мы решили поинтересоваться у Анны Коваленко новой руководительницы ОГА.

Мало кто ожидал от вас такой старт, обычно руководителю ОГА дают определенное время для того чтобы войти в курс дел. А здесь у вас все синхронно и вхождения в дела и "антикоррупционный аудит". Это новая стратегия?

– Аудит в области, мы начали с себя – пригласили в ОГА госаудит службу вместе с силовиками для проверки областного бюджета 2019-2020 года. Задержание, которые вы видите – это результат нашего тесного сотрудничества с силовым блоком. Мы не делим коррупционеров на "своих" и "чужих", не смотрим на ранги и ничего "не останавливаем". Аудит пройдет – но подход останется. Президент требует от меня порядка в области.

Вы предложили жителям Черниговской области экономить на ценах за газ до 40%, как у вас получилось?

– Платежки за коммунальные услуги всегда больная тема. В среднем сегодня жители Черниговской области платят 8.88 грн за м куб. и платят так как привыкли, я пригласила директора компании ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максима Рабиновича, чтобы рассказать людям, в частности руководителям ОТГ и мэрам городов о том, что рынок открыт с 1 августа и теперь каждое домохозяйство может именно выбирать поставщика газа. Эта система новая но уже сейчас понятно, что люди будут больше контролировать свои расходы на газ.

ОГА возглавила Анна Коваленко

Вам 29 лет, как удалось стать руководителем области в таком возрасте?

– Командиром на Майдане я стала в 22, а в 23 – впервые баллотировалась в ВРУ и получила предложение стать заместителем министра. В 25 – участвовала в создании партии и вошла в политсовет, а уже в 26 я работала в аналитическом центре в Вашингтон США. В 28 – народный депутат ВРУ, затем заместитель руководителя ОПГ по вопросам нацбезопасности и обороны. У меня много публичных материалов и выступлений, за плечами многочисленные профессиональные конференции в разных уголках мира. В особых условиях год считается за три и я за наработанным опытом чувствую себя время на все сорок девять. Вообще интересно, что одни и те же люди увлекаются восемнадцатилетней Жанна д'Арк и бухтят. И по поводу 29-летнего губернатора.

Вы беременны и вам скоро рожать, как вы эмоционально справляетесь с таким напряжением?

Знаете если есть напряжение и сопротивление то есть и ток. Поэтому вообще я от напряжения заряжаюсь. Беременность конечно требует энергии но вместе с тем дает и какую-то неизвестную ранее силу. И еще появились в сознании новые для меня контуры об уюте и безопасности. Как-то необычно и круто одновременно. Сейчас я думаю, что не случайно совпали моя беременность и губернаторство. Я считаю, что женщина, которая хочет родить ребенка, это некий маркер благополучия. Чем больше таких женщин вокруг, тем в лучшем городе мы живем.

Как вам с первого взгляда показалась организованность и эффективность внутри ОГА?

– Областная государственная администрация может быть значительно эффективнее если ее работники наконец поймут, что "порядок бьет класс", что без надлежащего планирования и ответственности – мы не сможем иметь результатов. Есть те, кто заинтересован в торможении процессов модернизации в ведении управленческой деятельности, ведь бюрократическая волокита дает возможность затягиванию принятия решений, требует населения, через подковерные игры, к сожалению, в большинстве несет характер желание собственного обогащения. Законодательство, по государственной службы и работы органов местного самоуправления, по моему мнению, должна быть пересмотрена, особенно в части невыполнения служебных обязанностей. Ведь имеем ситуацию, когда госслужащего и не так просто уволить за бездействие и невыполнение служебных обязанностей. Отсюда и ощущение вседозволенности во многих кадров, и в данном контексте я говорю не о коррупции, а именно бездействие как работника.

Коваленко рассказала об отношениях с Хомчак

В СМИ пишут, что на Ваше назначение повлиял Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, с которым недавно поженились?

Так он влиял и повлиял – всячески отговаривал от того чтобы я шла на эту должность. Как любой – мужчина его можно понять – хочет чтобы жена была больше дома, а не жила на две области. Сейчас относится с пониманием – дома о работе стараемся не говорить.

Всегда интересно как будут складываться отношения руководителя ОГА с мэром города областного центра. Владислава Атрошенко в городе поддержали 77% избирателей, в области партия которую он представляет набрала почти 30%? Вы часто встречаетесь?

– Пока встречались дважды. Стратегия работы очень простая – максимально рациональна. Я за здоровый баланс. Если мне нужна сотрудничество в городе – я звоню и обсуждаю обоснованные предложения. Если мэру - требуется взаимодействие и поддержка в области – аналогично. Единственное что может как-то обострить наши отношения, или их испортить каким образом – так это только тема коррупции. Надеюсь до этого не дойдет.

Каковы основные направления определили для себя в работе ОГА?

– Это простые и понятные гапрямкы продиктованы здравым смыслом. Во-первых мы должны выйти из аутсайдеров по уровню заработной платы. Параллельно обеспечить более благоприятные условия для предпринимателей и инвесторов и сделать это в первую очередь из-за борьбы с коррупцией и налаживание работы с советами всех уровней. Также среди первоочередных задач улучшения качества медицинских услуг. Это продиктовано ситуацией с ковид. Ну и конечно вопросы туризма и экологии. Туристический потенциал области просто невероятный. Есть пилотные проекты, такие как "эффективное использование земли" – таким образом увеличение доходов для ОТГ. Мне кажется, что именно пилотные проекты в случае успешности которых – могут быть как "опыт" полезные для всей Украины. Поэтому им я уделяю особое внимание. В области огромный недооцененный потенциал и в промышленном и в аграрном и в туристическом направлениях. Когда я встречаюсь с местными предпринимателями и активистами я вижу огромный запрос на перемены. Но в то же время понимаю, что люди устали от бесконечных рассказов об изменениях и реформы. Поэтому я осторожна с обещаниями, лучше рассказывать об уже сделанном.

Коваленко почтила память героев Небесной сотни

Какова ситуация с Ковид в области?

Ситуация конечно как и везде сложная. Даже в развитых и богатых странах ковид это тяжелый вызов для систем здравоохранения. А нам с нашими более чем ограниченными ресурсами вообще нужно искать нестандартные решения. Сейчас мы держим все под контролем, ежедневно собираем статистику заболеваемости, еженедельно новые больницы получают статус Ковид и принимают больных, нуждающихся в стационарном лечении. Но готовимся к осложнению ситуации. Закупаем дополнительное медицинское оборудование, разрабатываем планы развертывания дополнительных мест госпитализации. Разыскиваем на это дефицитные ресурсы. Вообще жители области с пониманием относятся к карантина за что я им благодарна. Карантин это не панацея но именно они могут замедлить стремительное распространение болезни и это даст нам возможность соответственно реагировать.

вы самостоятельно в принимаете решения или с кем-то советуетесь?

– Во-первых с четырнадцатого года у меня собралась хорошая команда. Во-вторых, у меня очень большой круг знакомых высококвалифицированных экспертов как наших так и иностранных. А в-третьих, я человек вообще без комплексов, если мне потребуется мнение знающего люди я обращусь к ней независимо от того демократ он или республиканец, или она с Слуг народа или Голоса или с Родины. Но решение я принимаю сам и отвечаю за него.

Коваленко зажгла свечу в честь героев

Зеленский – он человек в работе? Можете назвать его сильные и слабые стороны?

– Он политик не из системы и это его очень сильная сторона. Когда я говорю система я имею в виду кланово-олигархический механизм который научился очень эффективно встраивать в себя новых политиков, активистов, волонтеров. Эта система может притворяться прогрессивной, проевропейской, национально ориентировочной но это все лишь яркий фантик по которому грязный механизм с высасывания денег. Так вот Зеленський вне логики этой системы. При этом его внесистемность не деструктивна. Знаете есть "особое мнение", а Президент это человек "особой действия". И эта его особенность дает шанс на движение по действительно европейскому вектору.

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