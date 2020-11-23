На Черниговщине начался массовый "коррупционеропад". Интервью с главой ОГА Коваленко

В Черниговской области за последние несколько недель прямо "коррупционеропад" – задержан на взятке руководитель районной государственной администрации, мэр города и поселка. Это случайность или новая политика областной государственной администрации мы решили поинтересоваться у Анны Коваленко – новой руководительницы ОГА.

– Мало кто ожидал от вас такой старт, обычно руководителю ОГА дают определенное время для того чтобы войти в курс дел. А здесь у вас все синхронно и вхождения в дела и "антикоррупционный аудит". Это новая стратегия?

– Аудит в области, мы начали с себя – пригласили в ОГА госаудит службу вместе с силовиками для проверки областного бюджета 2019-2020 года. Задержание, которые вы видите – это результат нашего тесного сотрудничества с силовым блоком. Мы не делим коррупционеров на "своих" и "чужих", не смотрим на ранги и ничего "не останавливаем". Аудит пройдет – но подход останется. Президент требует от меня порядка в области.

– Вы предложили жителям Черниговской области экономить на ценах за газ до 40%, как у вас получилось?

– Платежки за коммунальные услуги всегда больная тема. В среднем сегодня жители Черниговской области платят 8.88 грн за м куб. и платят так как привыкли, я пригласила директора компании ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максима Рабиновича, чтобы рассказать людям, в частности руководителям ОТГ и мэрам городов о том, что рынок открыт с 1 августа и теперь каждое домохозяйство может именно выбирать поставщика газа. Эта система новая но уже сейчас понятно, что люди будут больше контролировать свои расходы на газ.

ОГА возглавила Анна Коваленко

– Вам 29 лет, как удалось стать руководителем области в таком возрасте?

– Командиром на Майдане я стала в 22, а в 23 – впервые баллотировалась в ВРУ и получила предложение стать заместителем министра. В 25 – участвовала в создании партии и вошла в политсовет, а уже в 26 я работала в аналитическом центре в Вашингтон США. В 28 – народный депутат ВРУ, затем заместитель руководителя ОПГ по вопросам нацбезопасности и обороны. У меня много публичных материалов и выступлений, за плечами многочисленные профессиональные конференции в разных уголках мира. В особых условиях год считается за три и я за наработанным опытом чувствую себя время на все сорок девять. Вообще интересно, что одни и те же люди увлекаются восемнадцатилетней Жанна д'Арк и бухтят. И по поводу 29-летнего губернатора.

– Вы беременны и вам скоро рожать, как вы эмоционально справляетесь с таким напряжением?

Знаете если есть напряжение и сопротивление то есть и ток. Поэтому вообще я от напряжения заряжаюсь. Беременность конечно требует энергии но вместе с тем дает и какую-то неизвестную ранее силу. И еще появились в сознании новые для меня контуры об уюте и безопасности. Как-то необычно и круто одновременно. Сейчас я думаю, что не случайно совпали моя беременность и губернаторство. Я считаю, что женщина, которая хочет родить ребенка, это некий маркер благополучия. Чем больше таких женщин вокруг, тем в лучшем городе мы живем.

– Как вам с первого взгляда показалась организованность и эффективность внутри ОГА?

– Областная государственная администрация может быть значительно эффективнее если ее работники наконец поймут, что "порядок бьет класс", что без надлежащего планирования и ответственности – мы не сможем иметь результатов. Есть те, кто заинтересован в торможении процессов модернизации в ведении управленческой деятельности, ведь бюрократическая волокита дает возможность затягиванию принятия решений, требует населения, через подковерные игры, к сожалению, в большинстве несет характер желание собственного обогащения. Законодательство, по государственной службы и работы органов местного самоуправления, по моему мнению, должна быть пересмотрена, особенно в части невыполнения служебных обязанностей. Ведь имеем ситуацию, когда госслужащего и не так просто уволить за бездействие и невыполнение служебных обязанностей. Отсюда и ощущение вседозволенности во многих кадров, и в данном контексте я говорю не о коррупции, а именно бездействие как работника.

Коваленко рассказала об отношениях с Хомчак

– В СМИ пишут, что на Ваше назначение повлиял Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, с которым недавно поженились?

Так он влиял и повлиял – всячески отговаривал от того чтобы я шла на эту должность. Как любой – мужчина его можно понять – хочет чтобы жена была больше дома, а не жила на две области. Сейчас относится с пониманием – дома о работе стараемся не говорить.

– Всегда интересно как будут складываться отношения руководителя ОГА с мэром города областного центра. Владислава Атрошенко в городе поддержали 77% избирателей, в области партия которую он представляет набрала почти 30%? Вы часто встречаетесь?

– Пока встречались дважды. Стратегия работы очень простая – максимально рациональна. Я за здоровый баланс. Если мне нужна сотрудничество в городе – я звоню и обсуждаю обоснованные предложения. Если мэру - требуется взаимодействие и поддержка в области – аналогично. Единственное что может как-то обострить наши отношения, или их испортить каким образом – так это только тема коррупции. Надеюсь до этого не дойдет.

– Каковы основные направления определили для себя в работе ОГА?

– Это простые и понятные гапрямкы продиктованы здравым смыслом. Во-первых мы должны выйти из аутсайдеров по уровню заработной платы. Параллельно обеспечить более благоприятные условия для предпринимателей и инвесторов и сделать это в первую очередь из-за борьбы с коррупцией и налаживание работы с советами всех уровней. Также среди первоочередных задач улучшения качества медицинских услуг. Это продиктовано ситуацией с ковид. Ну и конечно вопросы туризма и экологии. Туристический потенциал области просто невероятный. Есть пилотные проекты, такие как "эффективное использование земли" – таким образом увеличение доходов для ОТГ. Мне кажется, что именно пилотные проекты в случае успешности которых – могут быть как "опыт" полезные для всей Украины. Поэтому им я уделяю особое внимание. В области огромный недооцененный потенциал и в промышленном и в аграрном и в туристическом направлениях. Когда я встречаюсь с местными предпринимателями и активистами я вижу огромный запрос на перемены. Но в то же время понимаю, что люди устали от бесконечных рассказов об изменениях и реформы. Поэтому я осторожна с обещаниями, лучше рассказывать об уже сделанном.

Коваленко почтила память героев Небесной сотни

– Какова ситуация с Ковид в области?

Ситуация конечно как и везде сложная. Даже в развитых и богатых странах ковид это тяжелый вызов для систем здравоохранения. А нам с нашими более чем ограниченными ресурсами вообще нужно искать нестандартные решения. Сейчас мы держим все под контролем, ежедневно собираем статистику заболеваемости, еженедельно новые больницы получают статус Ковид и принимают больных, нуждающихся в стационарном лечении. Но готовимся к осложнению ситуации. Закупаем дополнительное медицинское оборудование, разрабатываем планы развертывания дополнительных мест госпитализации. Разыскиваем на это дефицитные ресурсы. Вообще жители области с пониманием относятся к карантина за что я им благодарна. Карантин это не панацея но именно они могут замедлить стремительное распространение болезни и это даст нам возможность соответственно реагировать.

– вы самостоятельно в принимаете решения или с кем-то советуетесь?

– Во-первых с четырнадцатого года у меня собралась хорошая команда. Во-вторых, у меня очень большой круг знакомых высококвалифицированных экспертов как наших так и иностранных. А в-третьих, я человек вообще без комплексов, если мне потребуется мнение знающего люди я обращусь к ней независимо от того демократ он или республиканец, или она с Слуг народа или Голоса или с Родины. Но решение я принимаю сам и отвечаю за него.

Коваленко зажгла свечу в честь героев

– Зеленский – он человек в работе? Можете назвать его сильные и слабые стороны?

– Он политик не из системы и это его очень сильная сторона. Когда я говорю система я имею в виду кланово-олигархический механизм который научился очень эффективно встраивать в себя новых политиков, активистов, волонтеров. Эта система может притворяться прогрессивной, проевропейской, национально ориентировочной но это все лишь яркий фантик по которому грязный механизм с высасывания денег. Так вот Зеленський вне логики этой системы. При этом его внесистемность не деструктивна. Знаете есть "особое мнение", а Президент это человек "особой действия". И эта его особенность дает шанс на движение по действительно европейскому вектору.