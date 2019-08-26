На чьей свадьбе Богдан гулял во Франции: всплыли неожиданные факты

Юрист Анна Огренчук, на свадьбе у которой глава Офиса президента Андрей Богдан отгулял День Независимости, займется украинской правовой реформой.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ранее включил ее в состав Комиссии по вопросам правовой реформы.

Как сообщает pravo.ua, указ о создании Комиссии через некоторое время после обнародования исчез с сайта главы государства. Это заметили пользователи, которые активно обсуждали новость. Однако уже через полчаса текст указа №584 снова был на месте.

Как оказалось, такие метаморфозы были вызваны тем, что в персональном составе рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия забыли указать Анну Огренчук.

По информации издания, Анна Огренчук – адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер компании LCF, уже третий срок подряд возглавляет комитет по процессуальному праву Ассоциации юристов Украины, является специалистом в сфере судебной практики, также входила в состав рабочей группы по подготовке процессуальных кодексов, принятых в 2017 году.

pravo.ua Анна Огренчук

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Богдан провел День Независимости Украины во Франции на свадьбе юриста Андрея Довбенко и адвоката Анны Огренчук. Богдан, комментируя отдых в Сен-Тропе, заявил, что вправе проводить выходные дни там, где считает нужным.

Андрея Довбенко в СМИ ранее называли "смотрящим" за Минюстом. Он бывший юрист олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Журналист-расследователь Денис Бигус утверждал, что Довбенко – "легендарный персонаж, давно и прочно подмявший под себя министерство юстиции, вместе со всеми службами, кладовками, нотариатом, регистрационкой и министром".

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